Senato | Masini | ' lascio gruppo Fi e aderisco a Più Europa-Azione' ** 2

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Ringrazio Carlo Calenda, Matteo Richetti ed Emma Bonino -prosegue- per avermi voluta e accolta e sono certa che insieme potremo portare avanti quelle battaglie che in altre parti si sono spesso arenate per colpa di tatticismi che nulla hanno a che fare con la politica per il bene del Paese. Ringrazio il Presidente Berlusconi per avermi dato l'onore di sedere in Parlamento, la Presidente Bernini e tutti i colleghi di Forza Italia per questi anni passati insieme e sono certa che la stima e i rapporti costruiti nel tempo resteranno immutati nonostante tutto”.