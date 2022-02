Scherma | i convocati per le tappe di Coppa del Mondo di spada a Barcellona e Sochi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Neanche il tempo di archiviare il weekend di gare a Doha, che latorna ad essere protagonista la prossima settimana (11-13 febbraio) con un doppio impegno tra(donne) e(uomini). Ci sarà la consueta prova individuale e ritorna anche la gara a squadre. Il CT Dario Chiadò ha già diramato la liste dei, che saranno ventiquattro, equamente divisi tra donne e uomini. In quel disaranno presenti Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi; mentre agareggeranno Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Luca Diliberto, Giulio ...

Il commissario tecnico Dario Chiadò ha comunicato i convocati e un biglietto per la località russa che nel 2014 ha ospitato le Olimpiadi invernali è riservato al napoletano Valerio Cuomo.