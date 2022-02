Sanremo 2022 | il web li ha già incoronati | “Ecco i prossimi vincitori dell’Eurovision”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arrivano da favoriti, carichi di aspettative e pronti a far esplodere il palco dell’Ariston. Sembrava tutto già scritto, ma a loro, mai banali, piace mescolare le carte, impreziosendo, invece, col loro (in)canto per tre minuti una fiacca prima serata di. Avete già capito di chi sto parlando, ma se non fosse ancora abbastanza chiaro, “Brividi” di Mahmood e Blanco è stata la canzone protagonista della serata (menzione a parte va fatta per la splendida “Coraline” dei Maneskin, purtroppo non in gara). A giudizio unanime conquistano il primo posto della classifica stilata dalla Sala Stampa che per una volta incrocia senza tante resistenze il tanto citato gusto nazionalpopolare, forse perché non c’era effettivamente altro da giudicare. Non si può parlare di una vittoria a mani basse, ma sia il pezzo de La Rappresentate di Lista che il brano ...