Sanremo 2022 | come è andata la prima serata

La prima serata di Sanremo 2022 si è conclusa, fra musica, tanto show e commozione. In quattro ore di diretta ospiti e cantanti si sono alternati sul palco, guidati dal direttore artistico Amadeus. Il conduttore ha aperto la serata salutando gli spettatori che sono tornati a sedersi nella platea del Teatro Ariston e da subito è apparso molto emozionato. Da quel momento è stato un susseguirsi di momenti iconici, dal battesimo di Achille Lauro, al ritorno di Gianni Morandi, sino all'esibizione di Blanco e Mahmood che hanno scalato la classifica della prima serata. Scopri cosa ti sei perso della prima serata. Le canzoni di ieri sera Musica e performance emozionanti hanno scandito la prima serata del ...

