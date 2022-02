Recensione Libro – La mia prediletta – di Romy Hausmann (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una donna vive una vita non sua…ma quella di un’altra persona L’esistenza di una donna è da prendere con i guanti per tanti motivi; ma non voglio essere eccessivamente di parte, tanto è vero che molte volte mi ripeto che avrei voluto nascere uomo :-). Per tutta una serie di motivi, che non stiamo qui a discutere per non correre il rischio di incappare in concetti spesso delicati, la figura femminile ha subito tanti mutamenti che hanno portato a vantaggi e svantaggi. Essere donna comporta più volte compiere dei sacrifici, ma quando la sola e semplice libertà di vivere viene soppiantata, ne vale davvero la pena? Quanto costa correre quel ‘rischio’? La mia prediletta Quello che accade alla protagonista di questo thriller psicologico ha dell’inverosimile: una donna che si ritrova da un giorno all’altro prigioniera di un carceriere malato, che desidera ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una donna vive una vita non sua…ma quella di un’altra persona L’esistenza di una donna è da prendere con i guanti per tanti motivi; ma non voglio essere eccessivamente di parte, tanto è vero che molte volte mi ripeto che avrei voluto nascere uomo :-). Per tutta una serie di motivi, che non stiamo qui a discutere per non correre il rischio di incappare in concetti spesso delicati, la figura femminile ha subito tanti mutamenti che hanno portato a vantaggi e svantaggi. Essere donna comporta più volte compiere dei sacrifici, ma quando la sola e semplice libertà di vivere viene soppiantata, ne vale davvero la pena? Quanto costa correre quel ‘rischio’? La miaQuello che accade alla protagonista di questo thriller psicologico ha dell’inverosimile: una donna che si ritrova da un giorno all’altro prigioniera di un carceriere malato, che desidera ...

