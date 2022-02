Pechino 2022, slittino, prove singolo maschile: 3º tempo assoluto per Dominik Fischnaller (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono solo le prime prove, ma hanno già dato un’indicazione importante: Dominik Fischaller, slittinista azzurro, può giocarsi le sue chance di medaglia nella prova di singolo nello slittino maschile. Il 28enne portacolori azzurro infatti, nella prima prova ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, ha chiuso con il terzo tempo assoluto. L’altoatesino, ha vinto il training del suo gruppo, il B (con lui presenti anche i russi, i lettoni e gli statunitensi, tutti piuttosto lontani dai crono dell’azzurro). C’è anche da dire però, che rispetto alle prove degli austriaci e dei tedeschi, grazie all’abbassamento delle temperature, il ghiaccio sulla pista si è velocizzato. Due riscontri molto simili per Fischnaller: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono solo le prime, ma hanno già dato un’indicazione importante:Fischaller, slittinista azzurro, può giocarsi le sue chance di medaglia nella prova dinello. Il 28enne portacolori azzurro infatti, nella prima prova ai Giochi Olimpici di, ha chiuso con il terzo. L’altoatesino, ha vinto il training del suo gruppo, il B (con lui presenti anche i russi, i lettoni e gli statunitensi, tutti piuttosto lontani dai crono dell’azzurro). C’è anche da dire però, che rispetto alledegli austriaci e dei tedeschi, grazie all’abbassamento delle temperature, il ghiaccio sulla pista si è velocizzato. Due riscontri molto simili per: ...

