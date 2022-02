Pechino 2022 | partita la staffetta dei tedofori con la Fiaccola Olimpica

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladelladiha preso il via questa mattina, ridotta a soli tre giorni nel mezzo delle restrizioni anti-pandemiche del Covid-19. Sono 1.200 iche si alterneranno nel tracciato rigorosamente definito all’interno del sistema delle bolle, al fine di azzerare i contatti con il mondo esterno, e che toccherà le aree di gara ae nella vicina città di Zhangjiakou, nel confinante Hebei, dove sono state realizzate le piste per lo sci di fondo e il salto con gli sci. Il pubblico per laè stato ridotto ai minimi, rigorosamente sottoposto a test anti-Covid e a un periodo di osservazione medica, nell’ambito degli sforzi per assicurare un incoraggiamento a seguire i Giochi invernali la cui cerimonia è ...