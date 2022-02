Nuova quarantena scuola, Gissi (Cisl Scuola): “Distinzione fra vaccinati e non introduce altri elementi di complessità per le scuole” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Con le nuove misure si cerca di guardare alla normalizzazione, che purtroppo è parziale, perché anche la Distinzione fra vaccinati e non vaccinati nelle quarantene introduce elementi di complessità che la Scuola dovrà continuare a gestire a partire dalle difficoltà di comunicazione con le famiglie". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Con le nuove misure si cerca di guardare alla normalizzazione, che purtroppo è parziale, perché anche lafrae nonnelle quarantenediche ladovrà continuare a gestire a partire dalle difficoltà di comunicazione con le famiglie". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuova quarantena scuola, Gissi (Cisl Scuola): “Distinzione fra vaccinati e non introduce altri elementi di compless… - orizzontescuola : Nuova quarantena scuola, Granato: “Dad per i sani non vaccinati? Un obbligo vaccinale per i minori” - infoitinterno : Nuova quarantena scuola, Draghi: “Famiglie trovavo l’attuale regime troppo complicato e restrittivo. Veniamo incont… - orizzontescuola : Nuova quarantena scuola, Draghi: “Famiglie trovavo l’attuale regime troppo complicato e restrittivo. Veniamo incont… - orizzontescuola : Nuova quarantena, Dad solo per vaccinati? Marotta (Andis): “Serve differenziazione. Non è una misura punitiva” -