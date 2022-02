Mercato - La crescita di Sifà (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Malgrado anni non facili, continua la crescita ininterrotta di Sifà dalla sua fondazione, nel 2015. La società, che opera nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli e flotte aziendali del Gruppo BPER Banca, lo scorso anno ha infatti messo a segno un fatturato a quota 202 milioni di euro, per una flotta gestita di 30.773 unità. Soddisfatto l'ad, nonché fondatore, Paolo Ghinolfi che, per l'anno in corso, punta a una flotta gestita di circa 38 mila mezzi, con una stima di nuovi ordini pari a 13.500 unità, per un fatturato di 234 milioni di euro, coerentemente con il piano pluriennale. Novità 2022. Per quest'anno la società controllata dall'istituto emiliano lancerà una nuova offerta di noleggio dei veicoli pesanti oltre i 60 quintali, che affiancherà un ulteriore sviluppo del noleggio dell'usato, che tanta parte ha avuto lo scorso anno per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Malgrado anni non facili, continua laininterrotta didalla sua fondazione, nel 2015. La società, che opera nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli e flotte aziendali del Gruppo BPER Banca, lo scorso anno ha infatti messo a segno un fatturato a quota 202 milioni di euro, per una flotta gestita di 30.773 unità. Soddisfatto l'ad, nonché fondatore, Paolo Ghinolfi che, per l'anno in corso, punta a una flotta gestita di circa 38 mila mezzi, con una stima di nuovi ordini pari a 13.500 unità, per un fatturato di 234 milioni di euro, coerentemente con il piano pluriennale. Novità 2022. Per quest'anno la società controllata dall'istituto emiliano lancerà una nuova offerta di noleggio dei veicoli pesanti oltre i 60 quintali, che affiancherà un ulteriore sviluppo del noleggio dell'usato, che tanta parte ha avuto lo scorso anno per ...

