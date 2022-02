Medici di base | nodo difficile | deroghe al numero di pazienti e autorizzazioni ai pensionati per superare la crisi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) PERGOLA . La grave problematica della mancanza didista interessando, ormai da diversi mesi, in particolare alcuni centri della valle del Cesano, da San Lorenzo in Campo a Frontone, fino ...

Inoltre bisogna adesso avere almeno il Pass(che si ottiene con tampone) per accedere ad un ... nelle farmacie, negli studio veterinari, nelle caserme e negli uffici giudiziari per ...PERGOLA . La grave problematica della mancanza didista interessando, ormai da diversi mesi, in particolare alcuni centri della valle del Cesano, da San Lorenzo in Campo a Frontone, fino a Pergola. La Regione Marche e l'Asur da tempo ...Nonostante l’urgenza (nelle prime due settimane dell’anno, 3000 persone sono rimaste senza medico di base), il documento approvato contiene poco di quello che ci si sarebbe aspettati. "Da diversi anni ...Protestano i medici di base Ecco allora lo “stato di agitazione” indett da Fp Cgil Medici e dirigenti SSn, Smi, Simet, Federazione C.i.p.e-S.is.Pe- S.I.N.S.Pe, che hanno inviato un documento al ...