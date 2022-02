Ma davvero De Luca e Manfredi vanno d’accordo? Sulla Metropolitana non si direbbe (ed è un guaio) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E insomma: la domanda che sorge spontanea è questa. Chiarito che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha un carattere con il quale è impossibile litigare e che il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha un carattere con il quale è impossibile non litigare, i due vanno davvero d’amore e d’accordo? Non è una domanda da intrattenimento puro. Ma di sostanza politica. E quindi di sostanza programmatica per il futuro di Napoli. Al di là delle rassicurazioni che arrivano da ambo le parti di un ritrovato dialogo tra le due istituzioni dopo il burrascoso decennio demagistriano, che comunque non ci si muova con lo stesso spirito lo si è notato anche oggi leggendo l’intervista che Il Mattino ha fatto all’assessore all’urbanistica della Regione Bruno Discepolo. Luigi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E insomma: la domanda che sorge spontanea è questa. Chiarito che il sindaco di Napoli Gaetanoha un carattere con il quale è impossibile litigare e che il Governatore della Campania Vincenzo Deha un carattere con il quale è impossibile non litigare, i dued’amore e? Non è una domanda da intrattenimento puro. Ma di sostanza politica. E quindi di sostanza programmatica per il futuro di Napoli. Al di là delle rassicurazioni che arrivano da ambo le parti di un ritrovato dialogo tra le due istituzioni dopo il burrascoso decennio demagistriano, che comunque non ci si muova con lo stesso spirito lo si è notato anche oggi leggendo l’intervista che Il Mattino ha fatto all’assessore all’urbanistica della Regione Bruno Discepolo. Luigi ...

