“Lo sappiamo”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una vera bomba dagli amici di lei (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “È bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura. “Non è tardi per riprendere quel sogno”. Con queste parole Belen Rodriguez aveva stuzzicato i fan sul gossip dell’anno: il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Qualche giorno fa il post pubblicato da Belen Rodriguez aveva fatto sognare i fan, speranzosi di rivederla tra le braccia di Stefano De Martino, sempre più vicino all’ex moglie dopo la rottura da Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, nata l’11 luglio dello scorso anno. Il settimanale “Chi” ha pizzicato la showgirl argentina mentre entra a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “È bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura. “Non è tardi per riprendere quel sogno”. Con queste paroleaveva stuzzicato i fan sul gossip dell’anno: il ritorno di fiamma conDe. Qualche giorno fa il post pubblicato daaveva fatto sognare i fan, speranzosi di rivederla tra le braccia diDe, sempre più vicino all’ex moglie dopo la rottura da Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, nata l’11 luglio dello scorso anno. Il settimanale “Chi” ha pizzicato la showgirl argentina mentre entra a ...

