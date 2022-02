L’addio a Tito Stagno … (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport ricorda Tito Stagno, l’uomo che il 20 luglio 1969 raccontò l’allunaggi in diretta Rai. Un uomo legato allo sport: Olimpiadi e ha curato e diretto la “Domenica Sportiva”. Di seguito un estratto: Tito Stagno era un uomo appassionato. Che ha fatto la storia del giornalismo e della televisione italiana. È scomparso ieri, a 92 anni. Nato a Cagliari nel 1930, entrò in Rai nel 1954 vincendo un concorso per telecronisti. “Nella tarda serata del 12 agile 1961 fui io a dare al telegiornale la notizia raccolta da una telescrivente che annunciava il primo volo nello spazio effettuato da un ventisettenne cosmonauta sovietico, Jurij Gaganin”. Da allora, divenne l’uomo dello spazio alla Rai “Nel 1976, dopo l’infame riforma Rai, mi avevano mandato in esilio allo sport e a quel punto, stanco di lottare ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport ricorda, l’uomo che il 20 luglio 1969 raccontò l’allunaggi in diretta Rai. Un uomo legato allo sport: Olimpiadi e ha curato e diretto la “Domenica Sportiva”. Di seguito un estratto:era un uomo appassionato. Che ha fatto la storia del giornalismo e della televisione italiana. È scomparso ieri, a 92 anni. Nato a Cagliari nel 1930, entrò in Rai nel 1954 vincendo un concorso per telecronisti. “Nella tarda serata del 12 agile 1961 fui io a dare al telegiornale la notizia raccolta da una telescrivente che annunciava il primo volo nello spazio effettuato da un ventisettenne cosmonauta sovietico, Jurij Gaganin”. Da allora, divenne l’uomo dello spazio alla Rai “Nel 1976, dopo l’infame riforma Rai, mi avevano mandato in esilio allo sport e a quel punto, stanco di lottare ...

