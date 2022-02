Figlio dell’icona pop appare in pubblico | che rarità! Lo riconoscete?

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildi Michael Jackson, Blanket, ha fatto una rara apparizione pubblica ieri sera mentre assisteva alla premiere di MJ: The Musical, un’opera musicale caratterizzata dal libro di Lynn Nottage con la musica del re del pop. Il diciannovenne è comparso sul “red carpet”, mentre i suoi fratelli Prince, 23 anni, e Paris, 24, hanno posato insieme al Neil Simon Theatre di New York. Blanket, noto con il soprannome di Bigi, è stato poi avvistato mentre lasciava il locale insieme a Paris. LEGGI ANCHE => Incredibili novità sulla morte di Michael Jackson: “Gli somministrò quel farmaco..” Sia Prince che Paris sono dati dalla relazione di Michael Jackson con la sua ex moglie, Debbie Rowe, oggi 63enne, mentre l’identità della madre di Blanket è sconosciuta: il ragazzo è nato tramite la maternità surrogata. In molti ricordano di certo un episodio di quasi 20 ...