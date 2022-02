Draghi sente Putin: 'Serve una de - escalation in Ucraina' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli Usa "ignorano questioni fondamentali" poste dalla Russia in materia di sicurezza e usano l'Ucraina come "uno strumento", mentre la Nato ha "imbrogliato" Mosca con la sua espansione verso est. Alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli Usa "ignorano questioni fondamentali" poste dalla Russia in materia di sicurezza e usano l'come "uno strumento", mentre la Nato ha "imbrogliato" Mosca con la sua espansione verso est. Alla ...

