(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Niente piùdain, che ha deciso di allentare leintrodotte per contenere la diffusione del coronavirus. Revocati anche idi presenze nelle sale dei concerti e aglisportivi, mentre il lavoro da casa non è più obbligatorio, anche se resta raccomandato. Lasegue così l’Inghilterra e la Danimarca nella revoca dellenonostante restino alti i contagi. ”A febbraio” la”toglierà la maggior parte delleintrodotte per contenere la pandemia” grazie al nuovo pass vaccinale, ha spiegato il primo ministro francese Jean Castex il mese scorso. Il 16 febbraio prevista anche la riapertura dei nightclub ...

Advertising

simonamancini24 : RT @Adnkronos: Anche la #Francia allenta le restrizioni contro il #covid, stop alle mascherine all’aperto. - Adnkronos : Anche la #Francia allenta le restrizioni contro il #covid, stop alle mascherine all’aperto. - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Covid Francia oggi, allentate restrizioni: stop a mascherine all'aperto e limiti eventi: (Adnkronos) - ''A febbraio'' il… - domenico_ny19 : RT @Alessan87565541: Italia e Francia boicottate dal turismo perché hanno ancora le restrizioni covid..... Siamo proprio un paese alla deri… - GiulianaDaniel2 : RT @Antonio_Caramia: Chi ancora parla di CON Covid o PER Covid, lo fa PER ignoranza o CON malafede? Qui le ospedalizzazioni pediatriche (0… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia

Adnkronos

Prima di passare ad oggi un breve aggiornamento sul. Nei principali paesi industrializzati i ... Per i report già noti in sede flash, invariato, e in calo Germania e EU, mentre UK ha ...... corsa che, dopo la cancellazione dello scorso anno a causa del- 19, vede ai nastri di ... Nel mirino, e l'ha ripetuto più volte, c'è la classica monumento di, un appuntamento dal fascino ...Sabato finisce l’autolimitazione a 5.000 tifosi ma torna la capienza al 50%: durerà almeno un mese. Ben diversamente dal resto d’Europa ...(Adnkronos) – Niente più mascherine all’aperto da oggi in Francia, che ha deciso di allentare le restrizioni introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Revocati anche i limiti di presenze ...