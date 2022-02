Covid-19: anche l'Italia è pronta a un allentamento delle restrizioni? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I segnali sembrano andare tutti in quella direzione: niente dad per vaccinati e guariti a scuola, Green Pass illimitato per chi ha tre dosi e probabile fine dello stato di emergenza al 31 marzo. Come sta succedendo in altri paesi, dalla Danimarca alla Francia, le restrizioni potrebbero essere pian piano eliminate Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I segnali sembrano andare tutti in quella direzione: niente dad per vaccinati e guariti a scuola, Green Pass illimitato per chi ha tre dosi e probabile fine dello stato di emergenza al 31 marzo. Come sta succedendo in altri paesi, dalla Danimarca alla Francia, lepotrebbero essere pian piano eliminate

Advertising

CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - RaiTre : Cuba è il primo Paese al mondo in cui è stato somministrato un vaccino contro il #Covid anche per i bambini tra 2-5… - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Salute #covid19 #omicron #sistemaimmunitario Covid: una molecola del sistema immunitario riconosce e blocca anche Omic… - Eugenio85428611 : RT @cicoria_e: Vogliono vaccinare contro il covid anche i bambini da 6 mesi a 5 anni Preghiamo perché non accada Maledetti -