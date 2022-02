Checco Zalone, Elisa e Laura Pausini: cosa aspettarsi dalla seconda serata di Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È tutto pronto per la seconda serata di Sanremo. Dopo gli ascolti record dell’esordio, il Festival si prepara al nuovo appuntamento di stasera, mercoledì 2 febbraio. Tra gli ospiti più attesi c’è il comico Checco Zalone (che ha già fatto parlare di sé per una battuta su Telelombardia e che salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta). Al fianco di Amadeus stasera ci sarà l’attrice di Suburra Lorena Cesarini mentre non dovrebbe essere prevista la partecipazione di Fiorello. Ma con lui tutto è possibile. Non ci sarà, e questo è sicuro, Luca Argentero, assente per un lutto. Laura Pausini, invece, sarà l’ospite musicale più importante della serata insieme ad Arisa e Malika Ayane. Per quanto riguarda la gara, invece, si esibiranno 13 cantanti: si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È tutto pronto per ladi. Dopo gli ascolti record dell’esordio, il Festival si prepara al nuovo appuntamento di stasera, mercoledì 2 febbraio. Tra gli ospiti più attesi c’è il comico(che ha già fatto parlare di sé per una battuta su Telelombardia e che salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta). Al fianco di Amadeus stasera ci sarà l’attrice di Suburra Lorena Cesarini mentre non dovrebbe essere prevista la partecipazione di Fiorello. Ma con lui tutto è possibile. Non ci sarà, e questo è sicuro, Luca Argentero, assente per un lutto., invece, sarà l’ospite musicale più importante dellainsieme ad Arisa e Malika Ayane. Per quanto riguarda la gara, invece, si esibiranno 13 cantanti: si ...

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme sul palco. L'unica cosa c… - FulvioPaglia : Checco Zalone aveva previsto tutto. #Sanremo2022 (via @ziotui) - rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - vtrdmn : RT @seifigx: boomer medi be like: ew Checco Zalone omofobo razzista and misogino sempre loro: stannare pio ed amedeo #Sanremo2022 https://… - witness_skam : RT @lunaland_4: la differenza tra checco zalone e pio e amedeo sta nel fatto che checco zalone interpreta l’italiano medio per percularlo i… -