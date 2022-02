Cannavaro: «Sono pronto per allenare in Europa ma i club hanno paura di parlare con una leggenda» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dice Fabio Cannavaro che è tempo per lui di allenare in Europa, dove c’è il “calcio vero”. Non importa se è in Italia, Spagna, Inghilterra o altrove. Non importa nemmeno se è in una massima serie o in una seconda divisione. Lo dice in un’intervista esclusiva al Telegraph. Nella quale fa anche un po’ il riepilogo di tutte le opportunità che (non) ha avuto negli ultimi mesi. “Penso di essere pronto. Ho avuto ottimi lavori in Asia, ma i migliori club, i migliori allenatori Sono in Europa e quindi se voglio essere uno dei migliori devo competere con loro”. E’ stato avvicinato dall’Everton e dal Watford. “Ho incontrato il proprietario Farhad Moshiri ed è stato molto chiaro con me. Gli ho spiegato la mia filosofia, la mia strategia. Ma ovviamente è comprensibile quando hai ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dice Fabioche è tempo per lui diin, dove c’è il “calcio vero”. Non importa se è in Italia, Spagna, Inghilterra o altrove. Non importa nemmeno se è in una massima serie o in una seconda divisione. Lo dice in un’intervista esclusiva al Telegraph. Nella quale fa anche un po’ il riepilogo di tutte le opportunità che (non) ha avuto negli ultimi mesi. “Penso di essere. Ho avuto ottimi lavori in Asia, ma i migliori, i migliori allenatoriine quindi se voglio essere uno dei migliori devo competere con loro”. E’ stato avvicinato dall’Everton e dal Watford. “Ho incontrato il proprietario Farhad Moshiri ed è stato molto chiaro con me. Gli ho spiegato la mia filosofia, la mia strategia. Ma ovviamente è comprensibile quando hai ...

