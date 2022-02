Cairo, per presidenza Lega A serve profilo condiviso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il prossimo presidente della Lega Serie A dovrà essere un profilo "condiviso" che "possa portare all'attenzione del governo tutti i problemi del calcio italiano" e che "consenta di fare passi avanti" ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il prossimo presidente dellaSerie A dovrà essere un" che "possa portare all'attenzione del governo tutti i problemi del calcio italiano" e che "consenta di fare passi avanti" ...

Advertising

TorinoFC_1906 : Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto ai figli e alla famiglia Zampari… - MCriscitiello : Sgarro della Juve al Torino. Cairo aveva sbattuto la porta ai bianconeri per Bremer. I bianconeri sono arrivati ai… - vaticannews_it : #30gennaio #PapaFrancesco ai ragazzi di @ACdiRoma per la Carovana della #pace: c'è tanto bisogno di 'ricucire' i ra… - kekko_molise87 : @caravit_80 @MilanNewsit Chiedilo a Cairo che ha accettato le richieste di Bremer per venderlo tra qualche mese a 10/15 mln in più . - glooit : Cairo, per presidenza Lega A serve profilo condiviso leggi su Gloo -