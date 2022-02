Arisa stasera a Sanremo: interpreterà il brano finalista per l’inno delle Olimpiadi Invernali 2026 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo – Nella puntata di questa sera del 72° Festival di Sanremo, Arisa e Malika Ayane interpreteranno ‘Fino all’Alba’ e ‘Un po’ più in là’, i brani finalisti del contest musicale che porterà alla scelta dell’inno di Milano Cortina 2026. Le due cantanti, conclusa l’esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina. Il progetto dell’inno di Milano Cortina 2026, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha raggiunto i conservatori, gli istituti, le bande e le corali ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022)– Nella puntata di questa sera del 72° Festival die Malika Ayane interpreteranno ‘Fino all’Alba’ e ‘Un po’ più in là’, i brani finalisti del contest musicale che porterà alla scelta deldi Milano Cortina. Le due cantanti, conclusa l’esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochidi Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficialebandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina. Il progetto deldi Milano Cortina, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha raggiunto i conservatori, gli istituti, le bande e le corali ...

