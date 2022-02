Almeno 24 persone sono morte a causa di una frana a Quito, la capitale dell’Ecuador (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Almeno 24 persone sono morte a causa di una frana che martedì ha provocato grossi danni a Quito, la capitale dell’Ecuador. La frana ha avuto origine in due zone della città, La Gasca e La Comuna, che si trovano alle Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022)24di unache martedì ha provocato grossi danni a, la. Laha avuto origine in due zone della città, La Gasca e La Comuna, che si trovano alle

Advertising

zav_news : ???? Almeno 24 persone sono morte a causa di una frana che ha provocato grossi danni a #Quito, la capitale dell’… - La_Ri71 : di me’. 26 anni di sali e scendi, perché non sempre insegnare è semplice. O almeno; per me non lo è ancora. Perché… - bringmedicaprio : Io preferisco un test in cui mi valuti le competenze acquisite in tre anni così almeno se ho sbagliato la colpa è s… - ilpost : Almeno 24 persone sono morte a causa di una frana a Quito, la capitale dell’Ecuador - rcannuli : @bennypsyc Capisci che non guardi bene il gf dicendo 'schiavetto' quando ieri proprio Delia la 'schiavetta' li rifà… -