Windtre: la fibra ultraveloce arriva ad Isernia (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 01 febbraio 2022 – Windtre estende i servizi in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale e porta la rete di Open Fiber ad Isernia, capoluogo molisano sede di uno straordinario museo paleontologico. Windtre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in fibra ultrabroadband e rendere disponibili a tutti i cittadini nuovi servizi innovativi, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Windtre: “L’arrivo della super fibra FTTH ad Isernia garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il ... Leggi su pantareinews (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 01 febbraio 2022 –estende i servizi inultrabroadband sul territorio nazionale e porta la rete di Open Fiber ad, capoluogo molisano sede di uno straordinario museo paleontologico., azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno per ampliare la copertura inultrabroadband e rendere disponibili a tutti i cittadini nuovi servizi innovativi, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia inottica FTTH. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di: “L’arrivo della superFTTH adgarantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il ...

