VIP n1 Gennaio 2022 speciale | Nasce l’etichetta indipendente di olio e olive di Giuseppe Leone

Leggi su thegametv

(Di martedì 1 febbraio 2022)– La “Start up” delpubblicazione dello scoop all’ interno della rivista VIP n1Negli ultimi tempi un imprenditore trapanese sta facendo molto parlare di sé, stiamo parlando di. Il suo fascino e i suoi modi di fare da gentiluomo non sono di certo passati inosservati nella movida milanese. In poco tempo il noto imprenditore siciliano ha attirato l’attenzione di numerosi personaggi dello spettacolo. Anche per queste ragioni la rivista Evatremila 1 mese fa gli ha dedicato un articolo. Non tutti però conoscono la carriera imprenditoriale alle spalle di. La sua famiglia da diverse generazioni, da più di 100 anni, coltiva olivi con le migliori tecniche ...