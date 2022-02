Un posto al sole anticipazioni: Marina è completamente distrutta (Di martedì 1 febbraio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Marina è molto nervosa per la sua situazione sentimentale Marina in crisiUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto è tornato alla carica con Marina, nonostante quest’ultima non sia ancora pronta. La donna è ancora affranta per quanto accaduto con Fabrizio e non riesce ad aprire il suo cuore. Franco, intanto, è preoccupato per Bianca; la piccola ancora non si è abituata all’assenza della madre. Nunzio e Chiara, a causa di una serata fuori, cominciano ad allontanarsi. Rossella, infine, non è affatto felice di aver visto Giancarlo a casa di sua madre e si confida con Ornella. Un posto al ... Leggi su formatonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Ledi Unalci fanno sapere cheè molto nervosa per la sua situazione sentimentalein crisiUna nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che Roberto è tornato alla carica con, nonostante quest’ultima non sia ancora pronta. La donna è ancora affranta per quanto accaduto con Fabrizio e non riesce ad aprire il suo cuore. Franco, intanto, è preoccupato per Bianca; la piccola ancora non si è abituata all’assenza della madre. Nunzio e Chiara, a causa di una serata fuori, cominciano ad allontanarsi. Rossella, infine, non è affatto felice di aver visto Giancarlo a casa di sua madre e si confida con Ornella. Unal ...

