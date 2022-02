Tuanzebe | parla l’intermediario | “Al momento è un prestito secco Sul futuro…”

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’agente Fabrizio Ferrari, intermediario dell’operazione che ha portato al Napoli Axel, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di TMW Radio, chiarendo i termini dell’operazione e su quello che potrebbe accadere nel futuro. Il suo riscatto infatti non è scontato, e non è escluso che gli azzurri possano virare su un altro profilo nei prossimi mesi. “Alè un”, ha dichiarato Ferrari. “Vediamo intanto come va, poi giudicheremo”. E sul futuro aggiunge: “Sarà poi la famiglia di Axel arne col club ed eventualmente trovare un accordo con la società azzurra”. Francesco Fildi

Andrea842631710 : @SalvMont @pasquale_caos Stai mischiando le carte. Non si parla di certezze, quelle non ci sono mai. si trattava di…

... stessa cosa per Axel, arrivato nel mercato di gennaio ma in prestito secco a 600 mila ... Sidi Jeff Bezos che vuole comprare il Napoli , notizia mai smentita dalla società partenopea.... quello di, per tappare la falla lasciata dall'addio di Manolas. Però la società di De Laurentiis sta programmando il mercato di giugno, con Olivera che è già stato acquistato . Sicon ...CAMBIA LA SERIE A: LA PRESENTAZIONE DI OGNI ACQUISTO, LA FANTASCHEDA, LE STATISTICHE ED I FANTACONSIGLI INDISPENSABILI IN SEDE D'ASTA ...Ben oltre le aspettative, nel caso di Juan Jesus. Ovviamente su tutte le trattative peserà la volontà di De Laurentiis di tagliare gli ingaggi per venire incontro ad esigenze di bilancio Juan Jesus e ...