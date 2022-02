Simona Ventura a contatto con i camici bianchi: ecco il motivo (Di martedì 1 febbraio 2022) Simona Ventura e il contatto con i camici bianchi, il motivo: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda che ha lasciato senza parole Una delle conduttrici più importanti, professionali e dalla bellezza disarmante che hanno cambiato completamente il modo di fare televisione grazie alla sua straordinaria competenza dimostrata nel programma Quelli che il calcio è lei, una donna che non ha bisogno di presentazioni, la splendida Simona Ventura. Rappresenta una delle donne più importanti alla conduzione dopo Raffaella Carrà, Loretta Goggi e Maria Giovanna Elmi e nel corso degli anni ha potuto condurre diversi show tutti dall’ottimo riscontro e successo come L’Isola dei famosi, seguito dall’edizione Vip di Temptation Island e The Voice. ... Leggi su topicnews (Di martedì 1 febbraio 2022)e ilcon i, ili dettagli e le curiosità della vicenda che ha lasciato senza parole Una delle conduttrici più importanti, professionali e dalla bellezza disarmante che hanno cambiato completamente il modo di fare televisione grazie alla sua straordinaria competenza dimostrata nel programma Quelli che il calcio è lei, una donna che non ha bisogno di presentazioni, la splendida. Rappresenta una delle donne più importanti alla conduzione dopo Raffaella Carrà, Loretta Goggi e Maria Giovanna Elmi e nel corso degli anni ha potuto condurre diversi show tutti dall’ottimo riscontro e successo come L’Isola dei famosi, seguito dall’edizione Vip di Temptation Island e The Voice. ...

Advertising

NRancore : @_aizirK Già i social sono molto importanti, io li userei, con Simona Ventura lo guardo, se c'è l'elfo assolutamente no - NRancore : Io propongo con forza una bella edizione con Simona Ventura e visto che in qualche modo abbiamo i numeri io finito… - robertopontillo : RT @Cinguetterai: Amadeus sull’assenza di Simona Ventura a #Sanremo2022. “Non è previsto un suo coinvolgimento, ma spero che venga all’Aris… - Cinguetterai : Amadeus sull’assenza di Simona Ventura a #Sanremo2022. “Non è previsto un suo coinvolgimento, ma spero che venga al… - livelifeVale : RT @rtl1025: ?? Amadeus: 'Simona Ventura? Non è previsto un suo coinvolgimento al Festival, ma spero di poterla salutare qui. Le voglio molt… -