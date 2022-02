Si apre una voragine in strada nel Napoletano, inghiottita un’auto (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una voragine larga circa tre metri si è aperta la scorsa notte nel comune di Palma Campania, nel Napoletano, inghiottendo un’auto parcheggiata nei paraggi. Non ci sono persone coinvolte. Il cratere si è aperto in via San Nicola, nel cortile di una abitazione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Napoli per recuperare con l’ausilio di una gru l’auto parcheggiata. Evacuata per precauzione l’unica famiglia residente. Messa in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unalarga circa tre metri si è aperta la scorsa notte nel comune di Palma Campania, nel, inghiottendoparcheggiata nei paraggi. Non ci sono persone coinvolte. Il cratere si è aperto in via San Nicola, nel cortile di una abitazione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Napoli per recuperare con l’ausilio di una gru l’auto parcheggiata. Evacuata per precauzione l’unica famiglia residente. Messa in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - AndreaVenanzoni : La sinistra in Italia è quella cosa che apre una logorroica discussione digitale sulla alternanza scuola-lavoro par… - zazoomblog : Si apre una voragine in strada nel Napoletano inghiottita un’auto - #voragine #strada #Napoletano - MatMaz72 : RT @ChanceGardiner: Una farmacista USA apre una confezione di VACClNO Johnson & Johnson e mostra il bugiardino - RizzoGiov : RT @ChanceGardiner: Una farmacista USA apre una confezione di VACClNO Johnson & Johnson e mostra il bugiardino -

Ultime Notizie dalla rete : apre una Jovanotti/ 'Vi spiego com'è nata la mia canzone per Gianni Morandi a Sanremo 2022' Poi quindi arriva il pre - ritornello e seguendo una progressione tipica del soul e del beat si apre un varco, lo spirito reagisce e dice a se stesso "no cazzo, devo reagire a questa situazione, devo ...

Giovanni Truppi è il tuo motivo per seguire Sanremo 2022 Il brano che apre il tuo ultimo album si intitola 'Borghesia', è una canzone dolorosa e commovente, ispirata proprio a un libro, 'La scuola cattolica' di Edoardo Albinati Quel libro mi ha fatto molto ...

Apre la piscina, "è una prova di coraggio" IL GIORNO Il futuro lo portano i classici a Z Generation meets Theatre La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre apre il sipario del Teatro Pietro Aretino di Arezzo ... così come la musica, ne rappresenta una parte fondamentale - ha dichiarato il sindaco e ...

Crisi ucraina, Draghi sente Putin. Tra i temi sul tavolo anche il gas Palazzo Chigi avverte: serve una de-escalation per evitare le gravi ... all’Italia le forniture di gas naturale Febbraio si apre con la prima telefonata dell’anno nuovo tra Mario Draghi ...

Poi quindi arriva il pre - ritornello e seguendoprogressione tipica del soul e del beat siun varco, lo spirito reagisce e dice a se stesso "no cazzo, devo reagire a questa situazione, devo ...Il brano cheil tuo ultimo album si intitola 'Borghesia', ècanzone dolorosa e commovente, ispirata proprio a un libro, 'La scuola cattolica' di Edoardo Albinati Quel libro mi ha fatto molto ...La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre apre il sipario del Teatro Pietro Aretino di Arezzo ... così come la musica, ne rappresenta una parte fondamentale - ha dichiarato il sindaco e ...Palazzo Chigi avverte: serve una de-escalation per evitare le gravi ... all’Italia le forniture di gas naturale Febbraio si apre con la prima telefonata dell’anno nuovo tra Mario Draghi ...