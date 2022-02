Serena Enardu, panico alle prime luci dell’alba: “sono svenuta” (Di martedì 1 febbraio 2022) Serena Enardu è svenuta ed è stata ricoverata d’urgenza. Ecco cosa è accaduto alla ex gieffina. All’alba del 1 febbraio la showgirl sarda è stata colpita da un malore improvviso. Per fortuna ad aiutarla c’era la sua sorella gemella Elga Enardu, che l’ha accompagnata all’ospedale Brotzu di Cagliari. Serena Enardu-AltranotiziaScopriamo cosa è accaduto veramente alla ex fidanzata di Pago e come sta adesso. Serena Enardu ha avuto un malore Certamente tutti ricorderete benissimo la bellissima Serena Enardu, diventata famosa per essere stata una delle troniste di Uomini e Donne. Dopo l’avventura al dating show di Canale Cinque infatti, la ragazza sarda ha continuato a partecipare a tanti programmi e si è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 febbraio 2022)ed è stata ricoverata d’urgenza. Ecco cosa è accaduto alla ex gieffina. All’alba del 1 febbraio la showgirl sarda è stata colpita da un malore improvviso. Per fortuna ad aiutarla c’era la sua sorella gemella Elga, che l’ha accompagnata all’ospedale Brotzu di Cagliari.-AltranotiziaScopriamo cosa è accaduto veramente alla ex fidanzata di Pago e come sta adesso.ha avuto un malore Certamente tutti ricorderete benissimo la bellissima, diventata famosa per essere stata una delle troniste di Uomini e Donne. Dopo l’avventura al dating show di Canale Cinque infatti, la ragazza sarda ha continuato a partecipare a tanti programmi e si è ...

Advertising

Gazzettino : #serena enardu, chiamata al 118 e ricovero in ospedale: «Sono svenuta, per fortuna c'era Elga» - theciosaz : Si ma adesso vale 6 mesi #Nessunacorrelazione - simonamancini24 : RT @cronaca_di_ieri: 01/02/22 Paura per Serena Enardu: l'ex tronista finisce in ospedale. La Enardu è finita in ospedale dopo uno svenime… - sferriam : RT @cronaca_di_ieri: 01/02/22 Paura per Serena Enardu: l'ex tronista finisce in ospedale. La Enardu è finita in ospedale dopo uno svenime… - cronaca_di_ieri : 01/02/22 Paura per Serena Enardu: l'ex tronista finisce in ospedale. La Enardu è finita in ospedale dopo uno sven… -