Scivolare sul petrolio. Tra Opec+ e gli investimenti green (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutti gli occhi del mercato globale sono puntati sul petrolio. Dopo aver registrato una particolare performance a gennaio, l’attenzione è concentrata sulla riunione dell’Opec+ di domani, dove si deciderà un probabile aumento (non consistente però) della produzione di greggio. La banca di affari Goldman Sachs sostiene che il risultato delle discussioni è “equamente bilanciato”, tra un allargamento della produzione di 400.000 barili al giorno e un aumento molto più grande. Questa modifica potrebbe fare schizzare il prezzo a 100 dollari il barile di petrolio entro la fine dell’anno, secondo alcuni analisti, mentre i Paesi produttori cercano di contenere le pressioni per aumentare le forniture. I membri dell’Opec, più la Russia, con i loro alleati, stanno già affrontando alcune difficoltà per raggiungere gli obiettivi di approvvigionamento ... Leggi su formiche (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutti gli occhi del mercato globale sono puntati sul. Dopo aver registrato una particolare performance a gennaio, l’attenzione è concentrata sulla riunione dell’di domani, dove si deciderà un probabile aumento (non consistente però) della produzione di greggio. La banca di affari Goldman Sachs sostiene che il risultato delle discussioni è “equamente bilanciato”, tra un allargamento della produzione di 400.000 barili al giorno e un aumento molto più grande. Questa modifica potrebbe fare schizzare il prezzo a 100 dollari il barile dientro la fine dell’anno, secondo alcuni analisti, mentre i Paesi produttori cercano di contenere le pressioni per aumentare le forniture. I membri dell’Opec, più la Russia, con i loro alleati, stanno già affrontando alcune difficoltà per raggiungere gli obiettivi di approvvigionamento ...

Advertising

0V3R_4G41N : nuovo passatempo preferito: far giocare il cane sul pavimento liscio e vederla scivolare continuamente - OllaPiero : RT @anna_bellavista: Hanno fatto di tutto per arrivare con i numeri a Mattarella. Senza vergogna. False proposte per poi scivolare sul cand… - anna_bellavista : Hanno fatto di tutto per arrivare con i numeri a Mattarella. Senza vergogna. False proposte per poi scivolare sul c… - scia_sa : quella voglia costante di far scivolare la mia mano sul tuo interno coscia - Grandilineo : @Gleamingthecub2 Il difficile è scivolare sul cofano senza far cadere i cartoni. -

Ultime Notizie dalla rete : Scivolare sul La forza dell'abitudine e quella della ragione ... se anche Lei fosse propensa a non credervi, Le lascerebbe almeno il dubbio sul perché fino ad oggi ... Non si lasci scivolare addosso una tale crudeltà con un'alzata di spalle. Si fermi a pensare che un ...

Nei marciapiedi è slalom tra le deiezioni dei cani. Lettera aperta di un cittadino Le stesse costituiscono un serio pericolo in quanto scivolare su di esse può fare rovinare a terra ... e perfino la Cassazione è intervenuta in materia stilando un regolamento sul corretto ...

Una scivola per disabili al cimitero di San Giovanni Galermo CataniaToday Scivolare sul petrolio. Tra Opec+ e gli investimenti green Domani è prevista una riunione tra i Paesi produttori di greggio e i loro alleati. Sui prezzi in aumento e la produzione in difficolta pesano la pandemia, la richiesta globale e lo spostamento ...

Una scivola per disabili al cimitero di San Giovanni Galermo È stata finalmente realizzata la scivola per disabili al cimitero di San Giovanni Galermo, per dare la possibilità ai disabili con sedie a ro ...

... se anche Lei fosse propensa a non credervi, Le lascerebbe almeno il dubbioperché fino ad oggi ... Non si lasciaddosso una tale crudeltà con un'alzata di spalle. Si fermi a pensare che un ...Le stesse costituiscono un serio pericolo in quantosu di esse può fare rovinare a terra ... e perfino la Cassazione è intervenuta in materia stilando un regolamentocorretto ...Domani è prevista una riunione tra i Paesi produttori di greggio e i loro alleati. Sui prezzi in aumento e la produzione in difficolta pesano la pandemia, la richiesta globale e lo spostamento ...È stata finalmente realizzata la scivola per disabili al cimitero di San Giovanni Galermo, per dare la possibilità ai disabili con sedie a ro ...