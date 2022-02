Sanremo 2022, Ornella Muti: “Spaventata, ma felice” (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo, tra poche ore partirà la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Al fianco di Amadeus, a condurre le danze di questa prima serata di Sanremo 2022 ci sarà Ornella Muti. Un’icona del nostro cinema, con alle spalle diversi decenni di carriera e 90 film, che spaziano da Ettore Scola a John Landis, da Carlo Verdone a Woody Allen. Un’ artista che dovrebbe essere più che abituata ai grandi palcoscenici e che sbarca per la prima volta a Sanremo, e racconta così le sue impressioni in conferenza stampa. “Sono molto emozionata, Spaventata, un po’ nervosa, ma molto felice. Ringrazio tutti per avermi scelta e spero di far bene quel che devo fare”. Al centro della curiosità dei giornalisti c’è, come inevitabile, la polemica deflagrata nelle ultime ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo, tra poche ore partirà la 72esima edizione del Festival di. Al fianco di Amadeus, a condurre le danze di questa prima serata dici sarà. Un’icona del nostro cinema, con alle spalle diversi decenni di carriera e 90 film, che spaziano da Ettore Scola a John Landis, da Carlo Verdone a Woody Allen. Un’ artista che dovrebbe essere più che abituata ai grandi palcoscenici e che sbarca per la prima volta a, e racconta così le sue impressioni in conferenza stampa. “Sono molto emozionata,, un po’ nervosa, ma molto. Ringrazio tutti per avermi scelta e spero di far bene quel che devo fare”. Al centro della curiosità dei giornalisti c’è, come inevitabile, la polemica deflagrata nelle ultime ...

