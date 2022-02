Salto con gli sci | Olimpiadi Pechino 2022 | i favoriti gara per gara Kobayashi | Geiger | Granerud e Lindvik i più attesi

Leggi su oasport

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il programma olimpico delcon gli sci è concentrato nella prima settimana abbondante. I cinque titoli saranno infatti tutti assegnati entro il 14 febbraio, facendo sì che la disciplina non abbia alcuna competizione nel secondo weekend. Chi sono iper? Andiamo a fare una breve analisi in merito agli atleti e alle squadre più attese della XXIV edizione dei Giochi della neve e del ghiaccio. 5 FEBBRAIO –INDIVIDUALE FEMMINILE TRAMPOLINO PICCOLO La principale favorita sarebbe Marita Kramer, che però è risultata positiva al Covid-19 proprio nella giornata. Dunque, campo libero le rivali. In particolare sono cinque le donne più accreditate per la conquista della medaglia d’oro. Parliamo della tedesca Katharina Althaus, della ...