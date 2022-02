Ronaldo: "Neymar mi fa impazzire" (Di martedì 1 febbraio 2022) In diretta sulla Bobo Tv su Twitch Ronaldo parla di Neymar: "Ha numeri straordinari, mi piace tantissimo" Leggi su video.gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) In diretta sulla Bobo Tv su Twitchparla di: "Ha numeri straordinari, mi piace tantissimo"

Advertising

FootballReprt : @DasChampionAlex @mcfcDJ Right foot: Gianluigi Buffon Cafu Franco Baresi Franz Beckenbauer Mauro Silva Michel Plati… - putamen119 : 50 milioni lordi. Se la tassazione in Italia è come in Spagna, sono 25 netti circa. Neymar ne prende 36 netti, Rona… - LORENZOMONTANI9 : @OhhMyreal Lucas Hernandez sostituto di Mendy, in attacco Neymar e Ronaldo/Ronaldinho, Benzema come sub, Robinho pure, presidente Ferrero - gxxdyrs : mai leggere ff su ronaldo e neymar alle 2:17 di notte - fetricolor_rj : @SportsCenterBR Emerson, Ze Roberto e Rivaldo. Ronaldinho, Neymar e Ronaldo. -