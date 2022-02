Rettore intona la canzone sanremese in diretta tv e fa arrabbiare Ditonellapiaga (Di martedì 1 febbraio 2022) Ditonellapiaga avrebbe davvero un dito nella piaga dato che, gestire Donatella Rettore, sembrerebbe essere più difficile del previsto. Dopo una presunta “furiosa litigata” a causa di una scelta di stile, le due artiste si sono di nuovo scontrate ieri pomeriggio quando, ospiti de La Vita In diretta, hanno rischiato di essere squalificate anzitempo dal Festival di Sanremo. Durante il collegamento con il giornalista Andrea Laffranchi che ha citato le parole del ritornello, Donatella Rettore si è lasciata prendere dall’entusiasmo ed ha continuato il verso intonandolo. “Chimica, chimica..e non mi importa delle suore!“. Si è trattato di mezzo nano secondo, dato che Ditonellapiaga ha immediatamente tappato il microfono alla collega “Non si può cantare!“. La pazienza. Rettore ... Leggi su biccy (Di martedì 1 febbraio 2022)avrebbe davvero un dito nella piaga dato che, gestire Donatella, sembrerebbe essere più difficile del previsto. Dopo una presunta “furiosa litigata” a causa di una scelta di stile, le due artiste si sono di nuovo scontrate ieri pomeriggio quando, ospiti de La Vita In, hanno rischiato di essere squalificate anzitempo dal Festival di Sanremo. Durante il collegamento con il giornalista Andrea Laffranchi che ha citato le parole del ritornello, Donatellasi è lasciata prendere dall’entusiasmo ed ha continuato il versondolo. “Chimica, chimica..e non mi importa delle suore!“. Si è trattato di mezzo nano secondo, dato cheha immediatamente tappato il microfono alla collega “Non si può cantare!“. La pazienza....

