Rai in lutto | la notizia è appena arrivata | è venuto a mancare

Leggi su howtodofor

(Di martedì 1 febbraio 2022) Inizia giovanissimo come cronista, lavorando per la radio, poi passò alla televisione, dove divenne uno dei volti più amati del piccolo schermo e apprezzato dal popolo italiano per la sua professionalità. Non sono note le circostanze #FOTO A FINE ARTICOLO L'inizio della carriera da giovanissimo Nato a Cagliari nel 1930, da bambino si trasferisce con la famiglia a Parma, per poi cambiare nuovamente città e stabilirsi a Pola. Pochi sanno, forse, che da ragazzino prese parte ad alcuni film anche piuttosto importanti, come ad esempio "Il vedovo" diretto dal maestro Dino Risi in cui ebbe un piccolo ruolo accanto ad Alberto Sordi, ma il suo destino non era quello dell'attore. È nel 1949 che inizia la sua carriera nel mondo del giornalismo, con il primo lavoro in radio dove svolse il ruolo di cronista e anche documentarista: una dote, quella di raccontare il mondo in ogni suo piccolo ...