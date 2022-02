Pastiglie per pulire la lavastoviglie fai da te, semplicissime per un risultato top (Di martedì 1 febbraio 2022) Se il problema delle incrostazioni vi assilla, provate queste Pastiglie per pulire la lavastoviglie! Dite addio alle lunghe e faticose operazioni di igienizzazione accurata, grazie a questa soluzione che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi, residui di cibo e sporcizia svaniranno semplicemente avviando un ciclo dell’elettrodomestico. Procuratevi: acqua demineralizzata, 20 ml bicarbonato di sodio, 300 g sapone liquido di Marsiglia, 1 cucchiaino aceto bianco, 50 ml tea tree oil, 15 gocce ciotola capiente, 1 mestolo in legno, 1 stampo in silicone, 1 pellicola trasparente, q.b. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Pastiglie per pulire la lavastoviglie: ecco come realizzarle Versate nella ciotola il sapone, l’acqua, l’olio essenziale, il bicarbonato e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 febbraio 2022) Se il problema delle incrostazioni vi assilla, provate questeperla! Dite addio alle lunghe e faticose operazioni di igienizzazione accurata, grazie a questa soluzione che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi, residui di cibo e sporcizia svaniranno semplicemente avviando un ciclo dell’elettrodomestico. Procuratevi: acqua demineralizzata, 20 ml bicarbonato di sodio, 300 g sapone liquido di Marsiglia, 1 cucchiaino aceto bianco, 50 ml tea tree oil, 15 gocce ciotola capiente, 1 mestolo in legno, 1 stampo in silicone, 1 pellicola trasparente, q.b. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!perla: ecco come realizzarle Versate nella ciotola il sapone, l’acqua, l’olio essenziale, il bicarbonato e ...

