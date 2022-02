Parma | Ribalta su Buffon | «Deciderà lui il suo futuro | dovessimo restare in B…»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)resta alla prossima stagione?fa chiarezza suldell’ex portiere della Juventus Javier, managing director, nell’intervista con il giornalista russo Nobel Arustamyan ha parlato così di Gianluigi. Le sue parole: ARRIVO AL– «All’inizio non potevo nemmeno immaginare che sarebbe stato possibile, però poi, quando ilha giocato con la Juventus, il presidente della nostra società ci ha parlato buttando lì quell’idea. E quando è cominciato il calciomercato, gli ho parlato, lo conosco fin dai miei tempi alla Juve, ho parlato con il suo procuratore, e un bel giorno mi chiamò e mi disse: “Andiamo!”. Così è andata».– «Se saliamo in A, lo prolunghiamo ancora di una ...

Javier Ribalta, managing director, nell'intervista con il giornalista russo Nobel Arustamyan ha parlato così di Gianluigi Buffon. Le sue parole: ARRIVO AL PARMA – «All'inizio non potevo nemmeno ...
Il Managing Director - Sport del Parma, Javier Ribalta, ha parlato di Gigi Buffon ai microfoni del noto giornalista russo, Nobel Arustamyan, nel video documentario "100 minuti ...