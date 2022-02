Pandev saluta il Genoa | «Difficile lasciare questi colori Sarete sempre nel mio cuore»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Goranha volutore i tifosi e ilcon un messaggio sui social: ora per il macedone inizia l’avventura a Parma Gornaha volutore i tifosi delcon un messaggio sui social. Le parole del macedone, ora andato al Parma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Goran(@goran19) «È. Ho sentito che era il momento di andare, nessuno mi ha invitato a farlo. Arrivato a questa età è solo la passione che ti da’ la spinta, la consapevolezza di essere parte di un progetto. Non si può fingere con se stessi, questo no, ma voi...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Goran Pandev ha voluto salutare i tifosi e il Genoa con un messaggio sui social: ora per il macedone inizia l'avventura a Parma Goran Pandev ha voluto salutare i tifosi del Genoa con un messaggio sui social. Le parole del macedone, ora andato al Parma. E' arrivato durante l'ultimo giorno di mercato, un po' a sorpresa, l'addio di Goran Pandev al Genoa per approdare al Parma in Serie B. Il macedone ha vestito la maglia rossoblù per 7 anni dal 2015. Così, Goran Pandev, ha voluto salutare i tifosi del Genoa attraverso il suo profilo Instagram. "Vorrei tornare e salutarvi tutti quanti come si deve, al Marassi, ancora un'altra volta, sentire il mio ..."