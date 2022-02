Osimhen getta la maschera | ora tocca a te!

(Di martedì 1 febbraio 2022) Victored il Napoli, un amore complicato che attende di esplodere defintivamente. Il nigeriano in due anni è stato martoriato da infortuni e Covid 19, ora dopo l’operazione allo zigomo il Napoli attende di averlo al 100%. Oggi il giocatore ha ricevuto una ulteriore visita di controllo da parte del professor Tartaro, che ha confermato il buon andamento del recupero diche sta lavorando senza utilizzare laprotettiva, che però dovrà continuare ad utilizzare in partita. Unache viene continuamente rimodellata, in base a come va avanti il recupero fisico divuole giocare titolare col Venezia.Napoli: i gol diper sognare La stagione 2021/22 è stata particolarmente sfortunata fino ad ora per. ...

Nella ripresa D'Aversasubito nella mischia il nuovo arrivo Rincon. Audero non ce la fa, al ... È durata poco la gioia per la negativizzazione dal Covid di Spalletti e. Nel corso del match,......Tabellino partita Napoli - Spezia Squadra in casa Napoli Squadra avversaria Spezia Il Napoli... Senzal'attacco azzurro sembra essersi smarrito e la difficoltà con la quale gli uomini di ...Continua il periodo di recupero per Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che è tornato in campo con una mascherina protettiva dopo l'infortunio al volto e spera presto di poter giocare anche senza.Ne parla Repubblica. Ultime notizie Napoli. “Prima lanciandosi senza timore nei contrasti e poi piazzando anche un paio di scatti, in 22’ già sufficienti a testare la sua condizione psicofisica. Fino ...