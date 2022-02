L’attore di The Walking Dead Moses J. Moseley trovato morto a 31 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) Addio a Moses J. Moseley, attore 31enne noto per il suo ruolo nel celebre show della AMC The Walking Dead. Il giovanissimo interprete statunitense è meglio conosciuto per il ruolo di Mike, uno degli zombi domestici di Michonne (interpretato da Danai Gurira), in The Walking Dead nel 2012 e nel 2015. Moseley è stato trovato morto a Stockbridge, in Georgia, mercoledì 26 gennaio, secondo quanto riporta TMZ, il primo a diffondere la notizia. Le cause della morte non sono ancora state chiarite, anche se gli inquirenti hanno ipotizzato possa trattarsi di suicidio. Vi raccomandiamo... Addio a Gaspard Ulliel: l'incidente che ha tolto la vita all'attore 37enne La star ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 febbraio 2022) Addio aJ., attore 31enne noto per il suo ruolo nel celebre show della AMC The. Il giovanissimo interprete statunitense è meglio conosciuto per il ruolo di Mike, uno degli zombi domestici di Michonne (interpretato da Danai Gurira), in Thenel 2012 e nel 2015.è statoa Stockbridge, in Georgia, mercoledì 26 gennaio, secondo quanto riporta TMZ, il primo a diffondere la notizia. Le cause della morte non sono ancora state chiarite, anche se gli inquirenti hanno ipotizzato possa trattarsi di suicidio. Vi raccomandiamo... Addio a Gaspard Ulliel: l'incidente che ha tolto la vita all'attore 37enne La star ...

