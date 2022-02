L’amaro sfogo di Commisso: “Vlahovic non mi ha nemmeno salutato” (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali del club: amare le sue parole dopo il caso Vlahovic Il clamoroso trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Fiorentina Roccoha parlato ai canali ufficiali del club: amare le sue parole dopo il casoIl clamoroso trasferimento di Dusanalla Juventus è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

infoitcultura : Manila Nazzaro crolla e piange al GF Vip: l’amaro sfogo in diretta - GGambino80 : RT @vignadelsignore: L’amaro sfogo di don Giovanni D’Ercole in difesa di Benedetto XVI: ‘Lo hanno lasciato solo!’ - mc_macb : RT @vignadelsignore: L’amaro sfogo di don Giovanni D’Ercole in difesa di Benedetto XVI: ‘Lo hanno lasciato solo!’ -

Ultime Notizie dalla rete : L’amaro sfogo Furto a casa dell’ex sindaco: l’amaro sfogo sui social Edizione Caserta