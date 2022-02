Koenigsegg - Nuovi dettagli sul powertrain della Gemera (Di martedì 1 febbraio 2022) La Koenigsegg ha fornito Nuovi dettagli sul powertrain della hypercar a quattro posti Gemera: è stata infatti presentata la sua componente elettrica, che il marchio svedese punta a utilizzare in futuro anche su progetti destinati a terze parti: per esempio nell'ambito marino, in quello aerospaziale e in quello dei Vtol (aeromobili a decollo e atterraggio verticali). 28,5 kg per il motore elettrico da 340 CV. Come da tradizione, la Koenigsegg progetta e produce internamente tutti i componenti dei propri modelli: la Casa ha sviluppato il motore (Quark) con tecnologia Raxial Flux e l'inverter (David) integrandoli insieme alla trasmissione nella drive unit (Terrier). Ogni motore eroga 340 CV e 600 Nm a fronte di 28,5 kg di peso ed è realizzato con alluminio aerospaziale, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 febbraio 2022) Laha fornitosulhypercar a quattro posti: è stata infatti presentata la sua componente elettrica, che il marchio svedese punta a utilizzare in futuro anche su progetti destinati a terze parti: per esempio nell'ambito marino, in quello aerospaziale e in quello dei Vtol (aeromobili a decollo e atterraggio verticali). 28,5 kg per il motore elettrico da 340 CV. Come da tradizione, laprogetta e produce internamente tutti i componenti dei propri modelli: la Casa ha sviluppato il motore (Quark) con tecnologia Raxial Flux e l'inverter (David) integrandoli insieme alla trasmissione nella drive unit (Terrier). Ogni motore eroga 340 CV e 600 Nm a fronte di 28,5 kg di peso ed è realizzato con alluminio aerospaziale, ...

