Juventus, difensore fa crack: si è rotto, stop lunghissimo (Di martedì 1 febbraio 2022) Brutte notizie per la Juventus; il difensore, infatti, ha subito un grave infortunio e dovrà stare fuori a lungo. Il mercato, però, è chiuso. Allegri, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di un difensore per il resto della stagione; brutto infortunio alla spalla per il ragazzo che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Ecco di chi si tratta. La Juventus perde De Winter, probabilmente, fino al termine della stagione; il giocatore ha subito un grave infortunio nel match contro la Feralpisalò, riportando lesioni capsulo-legamentose dopo la lussazione alla spalla sinistra. Ainett Stephens, il bikini è invisibile: la posizione osé mostra ciò che non si dovrebbe Un problema non da poco con il giocatore che sarà rivalutato nei prossimi giorni ma appare molto difficile vederlo nuovamente in campo prima dell’inizio del ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Brutte notizie per la; il, infatti, ha subito un grave infortunio e dovrà stare fuori a lungo. Il mercato, però, è chiuso. Allegri, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di unper il resto della stagione; brutto infortunio alla spalla per il ragazzo che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Ecco di chi si tratta. Laperde De Winter, probabilmente, fino al termine della stagione; il giocatore ha subito un grave infortunio nel match contro la Feralpisalò, riportando lesioni capsulo-legamentose dopo la lussazione alla spalla sinistra. Ainett Stephens, il bikini è invisibile: la posizione osé mostra ciò che non si dovrebbe Un problema non da poco con il giocatore che sarà rivalutato nei prossimi giorni ma appare molto difficile vederlo nuovamente in campo prima dell’inizio del ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS È FATTA PER FEDERICO GATTI Il difensore resterà a Frosinone fino a giugno #SkySport… - Gazzetta_it : Era muratore, ha scalato sei categorie in sei anni: Gatti, difensore del futuro Juve - GiovaAlbanese : La #Salernitana ha fatto un sondaggio per Radu #Dragusin, difensore classe 2002 della #Juventus che è in prestito a… - MondoBN : MERCATO, La Juve segue con interesse un - gilnar76 : Infortunio De Winter, le condizioni del difensore della #Juventus U23 #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea -