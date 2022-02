ITA Airways vola a bassa quota | approva il piano e prende tempo sulle partnership

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il Consiglio di amministrazione di ITA, la compagnia nazionale nata al posto della vecchia Alitalia, hato il nuovoindustriale della società. Unche non servirà solo a guidare l’operatività del nuovo gruppo, ma anche per determinanìrne il valore ai fini dell’attivo di un nuovo partner-socio. A questo proposito il CdA ha discusso il conferimento dell’incarico di advisor legale e finanziario, per l’operazione relativa alla futura alleanza strategica, in coerenza con le politiche di acquistote dalla società. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito al conferimento dell’incarico ed è stato rinviato anche il tema della politica di remunerazione. L’importanza delSulnon sono stati dati dettagli, che probabilmente ...