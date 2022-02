IPTV | nuovo colpo della GdF | mazzata per molti ‘furbetti’

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nuova stangataGuardia di Finanza contro la pirateria. Andiamo a vedere quindi l’ultima operazione delle Fiamme Gialle. Non si fermano mai le operazioniGuardia di Finanza contro la pirateria. Ancora una volta le forze dell’ordine hanno voluto agire contro i servizi che permettono di vedere illegalmente tutto a prezzi stracciati. Nuova operazione delle fiamme gialle sulla penisola (via Screenshot)Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più sulla penisola un fenomeno tecnologico che mette in serio rischio il mondo dello sport e dello spettacolo. Ovviamente stiamo parlandopirateria. Ogni settimana, infatti, sentiamo parlare diossia il cosiddetto pezzotto pronto ad offrire agli italiani, tutte le serie tv e lo sport ad un prezzo a dir poco ridicolo. Inoltre sono sempre ...

Le Fiamme Gialle hanno individuato anche la 'testa' del network: il 'CyberGroup', un internet service provider i cui 'server servivano a far funzionare diverseillegali'. Ad amministrarlo, ...... quando durante un'altra perquisizione, sempre in ambito, erano stati raccolti materiali che hanno portato all'apertura di unfilone di indagine. La struttura che è stata smantellata oggi ...Continua anche attualmente la grande ondata di controlli da parte della Guardia di Finanza che ha scoperto una piattaforma IPTV in Campania ...Ci sono nuovi risvolti per quanto riguarda l'operazione contro l'IPTV pirata e che ha interessato tutta la penisola. L'indagine effettuata dal Nucleo di ...