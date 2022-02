In Lombardia la cimice asiatica si combatte con la vespa samurai

(Di martedì 1 febbraio 2022) Lotta serrata alla, insetto alieno che in questi anni ha messo in ginocchio la frutticoltura lombarda. La Regione, oltre a redistribuire i fondi statali per i risarcimenti, proseguirà con il controllo biologico attraverso la, attivando al contempo una ricerca su strumenti innovativi e sostenibili. È la sintesi di quanto annunciato dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in occasione del pagamento dell’ultima tranche di risarcimenti alle aziende agricole. “Abbiamo avviato l’ultima fase dei pagamenti, arrivando ai 4 milioni di euro che il Ministero – ha dichiarato Rolfi – ha destinato alla. Se pensiamo che lacrea danni per circa 15 milioni di euro ...

