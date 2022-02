Il calcio piange Zamparini | “Innammorato del calcio”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il mondo delMaurizio, presidente del Palermo e del Venezia, scopritore di talenti come Cavani, Pastore, Dybala e tanti altri. "Una grave perdita che chi ama i nostri colori potrà solo lenire con il ricordo imperituro di momenti indelebili e degli anni meravigliosi che ha fatto vivere a ogni tifoso. Dalla storica promozione in Serie A alla finale della Coppa Italia.per sempre con noi". Così l'attuale presidente del Palermo, Dario Mirri. Al messaggio di Mirri si unisce, con una nota del club di viale del Fante, anche l'ad Rinaldo Sagramola "e tutta la famiglia del Palermo Fc", che esprimono "dolore per la scomparsa di Maurizio, il presidente più vincente della storia rosanero, per sempre nel cuore di ...

Advertising

GoalItalia : Il calcio piange #Zamparini Tanti i campioni lanciati dal suo Palermo?? - CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Tito Stagno, maestro di giornalismo che ha raccontato momenti indimentica… - Baldaranza : RT @CagliariCalcio: Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Tito Stagno, maestro di giornalismo che ha raccontato momenti indimenticabili… - BettyOrani : RT @CagliariCalcio: Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Tito Stagno, maestro di giornalismo che ha raccontato momenti indimenticabili… - FahdYg : RT @GoalItalia: Il calcio piange #Zamparini Tanti i campioni lanciati dal suo Palermo?? -

Ultime Notizie dalla rete : calcio piange

Maurizio Zamparini Ha aperto il primo Mercatone Zeta, M come Maurizio, Z come Zamparini, a Vergiate e poi il denaro è lievitato ed è iniziata la grande avventura nel, è lui che decide di ...In un mondo delche, specialmente in Italia,miseria, pare che la Fiorentina abbia riconosciuto 15 milioni di euro al Procuratore di Vlahovic, Darko Ristic . Tutto ciò in un periodo ...In un mondo del Calcio che, specialmente in Italia, piange miseria, pare che la Fiorentina abbia riconosciuto 15 milioni di euro al Procuratore di Vlahovic, Darko Ristic. Tutto ciò in un periodo dove ...per rilanciare i progetti di calcio a 5 per ragazzi disabili in un filmato realizzato nei campi sportivi del rione Pertini tra giovani e volontari. La città piange Elena Semeraro, vedova dello ...