Green Pass 1 febbraio, regole banca e bancomat (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Green Pass obbligatorio da oggi, 1 febbraio 2022, per entrare in banca. Molti si chiedono, però, se sia necessario il certificato verde anche per prelevare o a fare il saldo nei bancomat che sono fuori o dentro, all’ingresso degli istituti di credito. Per fare chiarezza è intervenuta l’Associazione bancaria italiana (Abi) che in una nota, scrive, come “gli sportelli automatici”, i cosiddetti bancomat, presenti in tutto “il territorio nazionale, nelle strade e piazze delle città e dei centri di più piccole dimensioni” debbano essere sempre “accessibili senza limiti e vincoli”. Per quanto riguarda, invece, l’ingresso in banca è? stato chiarito che l’obbligo del Green Pass e? attribuito dal Dpcm alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –obbligatorio da oggi, 12022, per entrare in. Molti si chiedono, però, se sia necessario il certificato verde anche per prelevare o a fare il saldo neiche sono fuori o dentro, all’ingresso degli istituti di credito. Per fare chiarezza è intervenuta l’Associazioneria italiana (Abi) che in una nota, scrive, come “gli sportelli automatici”, i cosiddetti, presenti in tutto “il territorio nazionale, nelle strade e piazze delle città e dei centri di più piccole dimensioni” debbano essere sempre “accessibili senza limiti e vincoli”. Per quanto riguarda, invece, l’ingresso inè? stato chiarito che l’obbligo dele? attribuito dal Dpcm alla ...

