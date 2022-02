Fidelis Andria-Catania in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Fidelis Andria-Catania, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 2 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

DavideZerillo : Preso il difensore Andrea Venturini. Donini ceduto alla Fidelis Andria - AndriaLiveIt : #Andria Fidelis, Ginestra a forte rischio: contestato dai tifosi, non dirige l’allenamento - CFNFMCalcio : RT @AcrMessina1900: ???? | BENVENUTO ??? ???????????? ?????????????? è un nuovo calciatore dell'ACR Messina. Il centrocampista centrale (classe 2002) pro… - BlunoteWeb : Fidelis Andria: Ginestra a rischio esonero, non dirige l’allenamento - BlunoteWeb : Serie C: Fidelis Andria, arriva un portiere e salutano in tre -