Festival di Sanremo | quando si dice “l’importante è partecipare”

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano davvero pochissime ore all’accensione dei riflettori sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione deldi, l’olimpo per eccellenza della musica in Italia, vetrina di straordinarie canzoni che negli annali della kermesse hanno raggiunto un’incredibile fama. Non sempre la vittoria ha consacrato il successo delle canzoni e, al contrario, alcune che in gara sono state “sconfitte”, nei fatti sono entrate nella storia della musica italiana. Lucio Battisti, Vasco Rossi, Dalla, Mina, Mia Martini per citarni alcuni, sono tra i nomi di chi ha ricevuto la bacchettata da parte dell’Artiston, eppure se questi sono i presupposti, ben venga!. Lucio Battisti con “Un’avventura” Lui lo aveva annunciato o meglio cantato: “Non saraaaaaaà un’avventura” e così è stato. Anno 1969, prima e ...